In Vietnam omgekomen Myrna (24) uit Den Bosch geëerd met speciaal carnavalslied

De boel op stelten zetten, op een positieve manier. Myrna Reinhard was er een kei in. Carnaval stond steevast met rood omcirkeld in haar agenda. ,,Samen gingen we altijd lekker op stap. Normaal begonnen we op vrijdag, héél soms -als het niet anders kon- op zaterdag. Ons ouderlijk huis op de Kruiskamp heeft de afgelopen jaren telkens als een soort uitvalbasis gediend tijdens de carnaval. Het weerzien met Myrna, die na het behalen van het vwo-diploma op het ds. Pierson College naar Nijmegen is verkast vanwege haar studie geneeskunde, was elke keer een feest”, memoreert Rachel (31).