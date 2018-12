In Vught en Helmond wordt de meeste geluidsoverlast door treinverkeer ervaren

Rosmalena­ren storen zich aan urenlang laagvlie­gen­de helikop­ters: ‘Mijn ramen trillen, het lijkt wel oorlog’

11:28 ROSMALEN - ‘Koninklijke luchtmacht, doe even normaal!’ Bewoners van huizen in Rosmalen en omgeving horen maandagavond urenlang de wieken van helikopters vlak boven hun huizen zoeven. De politie wordt platgebeld, want mensen vragen zich af wat er aan de hand is.