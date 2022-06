In Vughtse wijk de Baarzen gaan de hakken steeds verder in het zand; met name grotere Lidl leidt tot veel kritiek

De hakken van de bewoners van de wijk de Baarzen in Vught-Zuid gaan steeds verder het zand in. Ze maken zich grote zorgen over het herontwikkelingsplan ‘Hart van de Baarzen’. Afgelopen week stuurden ze een pittige brief aan het college van B & W. ‘Bevries het plan. Laten we terug naar de tekentafel gaan. Het huidige plan is slecht voor de wijk. Het zal voor de komende zeventig jaar een onuitwisbare indruk gaan maken in negatieve zin. Dit lijkt ons niet wenselijk’, stellen ze in de brief.