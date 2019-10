Inbraak in verzegeld drugspand aan de Esscheweg in Vught; hennepgruis aangetroffen

VUGHT - In het verzegelde drugspand aan de Esscheweg in Vught is ingebroken en hennepgruis aangetroffen. Burgemeester Roderick van de Mortel heeft aangifte gedaan van het misdrijf. Het pand is opnieuw verzegeld.

De politie ontving een melding van een verdachte situatie bij het drugspand aan de Esscheweg en is gaan kijken. Daar zagen ze dat verschillende deuren waren opengebroken. De zegels die op de deuren zaten, zijn kapot gescheurd.

Hennepgruis

Om uit te sluiten, dat er personen in de woning aanwezig waren, hebben zij de woning betreden. In de woning troffen zij geen personen aan. Wel vonden de agenten twee zakken met hennepgruis, wat ook strafbaar is. Dit gruis is vernietigd. Toezichthouders van de gemeente hebben nieuwe zegels aangebracht.

Kwekerijen

Op 25 mei werden op de locatie verschillende hennepkwekerijen aangetroffen waaronder één op zolder. Daarnaast vond de politie verschillende chemicaliën. Onder de trap van de zolder zat een hennepstekkerij. In een bijgebouw in de tuin werd ook een hennepkwekerij aangetroffen, bestaande uit een kweekkast met hennepstekjes met 29 hennepstekjes van ongeveer 35 cm hoog. In de tuin vond de politie verder vier (buiten)hennepplanten met vier waterpompen en de nodige stroomaansluiting.

Vier maanden gesloten

De hennepkwekerijen werden ontmanteld en de kweekapparatuur en de hennepplanten in beslag genomen. Op 6 augustus werd op last van burgemeester Van de Mortel de woning met schuur en erf voor vier maanden gesloten.

Verbreken zegels strafbaar

Het opzettelijk verbreken van zegels is een misdrijf. Politie en Openbaar Ministerie pakken deze zaak volgens de gemeente Vught hoog op. Van de Mortel roept de bewoners op, om verdachte situaties rondom woningen of panden te blijven melden bij de Politie of via Meld Misdaad Anoniem. Vught voert een ‘zero tolerance’ beleid voor hennepkwekerijen, drugslaboratoria en panden waar drugs worden aangetroffen.