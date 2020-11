Inbraakalarmen gaan af in villa in Vught, politie vermoedt dat inbreker nog binnen is en omsingelt buurt

Bossche kerstge­dach­te? Met een liniaaltje de terrasjes op

18:30 Het waren schitterende woorden nadat de Bossche Winter officieel van start was gegaan op 13 november. ‘De Bossche Winter gaat over samen zijn en gezelligheid. Het gaat over aandacht voor elkaar, een luisterend oor, een uitgestoken hand. Dat kenmerkt Den Bosch, waar ontmoeting in ons DNA zit’, zeiden burgemeester Jack Mikkers en wethouder Mike van der Geld.