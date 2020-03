Inbreker ‘bijna dood bij onbezonnen avontuur’; ‘Heel veel bloed verloren’

Heropening Schilders­straat­je in Helvoirt geschrapt vanwege coronavi­rus

19:30 HELVOIRT - De feestelijke heropening van het Schildersstraatje in Helvoirt is geschrapt door de gemeente Haaren. Dat is gebeurd vanwege het coronavirus en de ‘sociale onthouding’ die voor Brabant is afgekondigd. Dat heeft de gemeente zojuist bekend gemaakt.