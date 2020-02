Inbrekers met bivakmuts betrapt door agenten in Bossche kapperszaak

Bijna 3 ton extra! Leuke dingen mee te doen voor Noordbra­bants Museum

14:03 DEN BOSCH - Tja, wat doe je als je ineens 270.000 euro extra op je rekening bijgeschreven krijgt? Directeur Charles de Mooij van het Noordbrabants Museum weet daar wel raad mee. ,,We kunnen het gebruiken als er een héél bijzondere aankoop voorbij komt. Of we stoppen het geld in de algemene collectie, of we besteden het aan een tentoonstelling.’’