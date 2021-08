Inbrekers stelen kluis met geld en richten veel schade aan bij groente- en fruitwinkel in Helvoirt

Het moet ergens na 3.00 uur zijn geweest, denkt eigenaar Marty van Loo van ‘Groente & Fruit - gewóón vers’. Hij heeft camera’s op het terrein van zijn groente- en fruitzaak die al zo’n twintig jaar aan de Kastanjelaan in Helvoirt is gevestigd. ,,Ze zijn over de poort geklommen en hebben de camera aan de kant geduwd. Via de achterkant zijn ze binnengekomen en hebben ze de kluis ontvreemd. Die zat verankerd aan de muur. Ze hebben geprobeerd deuren en sloten open te breken. Dat is niet helemaal gelukt. Ze zijn denk ik wel een uur bezig geweest.”

Kei door voorruit

Op het moment dat de steen door de ruit ging, werd de bovenbuurman wakker. ,,Die is nog gaan kijken maar zag al niets meer. Het is in ieder geval gruwelijk balen. In de kluis zat geld. Daar hebben we hard voor gewerkt. We hadden net een paar dagen vrij en dan zit je met deze ellende. Ik ben er nu weer redelijk rustig onder maar blijf gewoon van andermans spullen af!”