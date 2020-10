Inbrekers telefoonwinkel Molenweg dankzij DNA-sporen aangehouden

AutoMaatje: vervoerser­vi­ce voor en door inwoners van Vught

9 oktober VUGHT - Het project ‘AutoMaatje’ gaat begin november van start in Vught. Automaatje biedt vervoer aan Vughtenaren die minder mobiel zijn en/of gezondheidsklachten hebben en niet beschikken over eigen vervoer of moeilijk gebruik kunnen maken van het Openbaar Vervoer.