Indrukwekkend: honderden mensen vormen erehaag voor omgekomen Jesse (17) in Vught

Hoe toeganke­lijk is Vught? ‘Laat de wethouders zelf eens met een rolstoel een rondje maken’

9 oktober VUGHT - Mensen met elkaar in verbinding brengen en kennis laten maken met andere doelgroepen. Dat was het doel van de Week van de Toegankelijkheid in Vught. Op Zorgpark Voorburg vonden diverse activiteiten plaats waaronder: wandelingen, walking football, een belevingscircuit en een kennismakingsles speksteen bewerken.