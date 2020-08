Industrieweg Helvoirt op slot om diesel- en autodieven dwars te zitten

HELVOIRT - Een stevige poort moet onverlaten weghouden van de bedrijven aan de Industrieweg in Helvoirt. De zes ondernemers aan deze doodlopende weg hebben last van gespuis dat het gemunt heeft op diesel, lading, onderdelen van auto's en auto's. Het grote hek is het idee van Jurgen van Schijndel, van Van Schijndel TransMission.

De Industrieweg in Helvoirt herbergt zes ondernemingen waaronder een distributiebedrijf met 60 wagens. Dieven hebben het gemunt op de diesel in de dieseltanks, onderdelen van de vrachtwagens en ze deinzen er ook niet voor terug een auto te stelen. Om die ellende een halt toe te roepen bedacht de nog jonge baas van het transportbedrijf om het terrein op slot te doen. De ondernemers, de eigenaren van grond achter het industrieterrein en hulpverleners kunnen er natuurlijk altijd in en uit.

Geen doorgaand verkeer

Van Schijndel weet dat op andere plaatsen ook industrieterreinen met een poort zijn afgesloten. Bij Haarsteeg bijvoorbeeld. ,,We zitten hier op een doodlopende weg. Doorgaand verkeer is er niet. We vinden hier regelmatig gedumpt huisafval. En we hebben beelden waarop mensen met jerrycans diesel over het terrein lopen, gestolen uit onze auto's. We zijn zelfs een keer een compleet voertuig kwijt geweest.”

,,Er gebeurden hier dingen die die het daglicht niet konden verdragen. Reden om het terrein op slot te doen. Wel in overleg met de bedrijven in deze straat. Het voorstel van de poort kreeg veel bijval. Alle bedrijven kregen meer dan eens bezoek van onverlaten, met als gevolg veel schade aan auto's en panden."

Zeil opengesneden

,,Er zijn van die jongens die het zeil van een oplegger open snijden om te kijken of er iets van waarde in zit. Dat is niet zo, maar gevolg is wel dat wij de volgende dag die auto niet kunnen inzetten om spullen naar klanten te brengen.”

,,Wij hebben geen tijd om de klok rond toezicht te houden op de geparkeerde auto's en de gebouwen. 's Nachts en in het weekend gaat de poort op slot, maar wie op het terrein moet zijn of op de grond erachter blijft toegang houden. Een camera legt alle bezoekers vast. We hebben ons plan afgestemd met de gemeente Haaren.”

Quote Dit hadden we veel eerder moeten doen. De poort geeft mij een veilig gevoel Wil Vissers, Ondernemer Industrieweg

De ondernemers hebben de kosten gedeeld. Wil Vissers van het gelijknamige mengvoederbedrijf is enthousiast over de poort. ,,Dit hadden we veel eerder moeten doen. Het geeft mij een veilig gevoel. En dat terwijl ik al eerder een hekwerk om mijn terrein liet plaatsen.”