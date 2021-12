Ineens schijnt de zon op een 17e-eeuwse plattegrond van Den Bosch

Die was er toch al? ,,Ja, maar niet in felle en sprekende kleuren waarop elk hof en elke binnentuin te zien is’’, legt maker Marcus Laman uit.



Ga maar na, wie een beetje op het internet snuffelt kan bij verschillende aanbieders terecht voor een plattegrond van Den Bosch uit onder meer 1649. Het Stadsarchief verkoopt zelfs een reproductie van de stad in 1590. In zwart-wit. Als het nodig was, werden kaarten en verschillende andere afbeeldingen ingekleurd, omdat in die tijd alleen met zwart gedrukt kon worden.