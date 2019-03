Informatiebijeenkomst ‘Veilig en comfortabel wonen’ in Vught

PVV’er Van Hattem uit Vinkel keert terug in de Eerste Kamer

16:01 DEN BOSCH - Alexander van Hattem mag zich opmaken voor een tweede periode in de Eerste Kamer. De politicus uit Vinkel staat nummer drie op de kandidatenlijst van de PVV voor de senaat. De partij houdt na de verkiezingen in mei waarschijnlijk vijf zetels over en daarmee is Van Hattems kostje gekocht.