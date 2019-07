Ingetogen protest tegen Marokkaanse koning in Vught: ‘Er is zo veel mis met het land’

Winkels verdwijnen, woningen en horecaza­ken verschij­nen in Brabantse binnenste­den

30 juli OSS/TILBURG - Brabantse winkelpanden worden in rap tempo omgebouwd tot woning of horecazaak. Daardoor neemt de hardnekkige leegstand af, maar zijn de problemen in de binnensteden nog niet voorbij. Want hoeveel horeca kan een stadshart aan? En hoe zit het met de concurrentie van woonboulevards?