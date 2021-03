Ingrijpende restauratie van oude Paleis van Justitie:

UPDATE Ook rechter kritisch over N65-plan; vraagte­kens bij cijfers over ongevallen en verkeers­vei­lig­heid

16 maart VUGHT - Het zal nog wel even duren voordat de schop voor de nieuwe N65 de grond in kan. Bewoners en ondernemers die met hun bezwaren naar de rechter stapten, boekten vandaag namelijk hun eerste succes. Voorzieningenrechter Lex Michiels van de Raad van State legt in zijn uitspraak de vinger op verschillende zere plekken.