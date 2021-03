Ingrijpende verbouwing Sportiom in Den Bosch bijna af: 'Hier kunnen we twintig jaar mee vooruit’

VIDEO Scooter­rijd­ster zonder rijbewijs rijdt per ongeluk in op agent bij controle Den Bosch

27 februari DEN BOSCH - Bij een snelheidscontrole op de Stadionlaan in Den Bosch is vrijdagavond een scooterrijdster per ongeluk ingereden op een agent. De bestuurster bleek niet in het bezit te zijn van een rijbewijs.