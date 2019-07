Inloopschip trakteert daklozen op ijsjes; en ze mogen vaker douchen

Het Bossche Inloopschip heeft ‘’s winters een speciaal protocol voor de opvang van dak- en thuislozen. Een hitteprotocol ontbreekt. ,,Maar we doen wel het een en ander en houden de mensen extra in de gaten’’, zegt manager Jacomijne Driessen. ,,We verruimen de tijden dat de mensen bij ons naar binnen mogen en we hebben een zitje in de tuin achter gecreëerd. Normaal mag je alleen roken in de rokersruimte binnen. We laten de mensen vaker douchen en water drinken. We delen ijsjes uit. Verder zijn op de slaapzaal extra ventilatoren geïnstalleerd. En we zijn wat minder streng als ze ’s nachts van de slaapzaal af willen om drinken te halen.’’