Inspectie wil het waarom achter de tegenvallende examencijfers van ‘de Sancta’ weten

‘De Sancta’ is het niet eens met het oordeel Onvoldoende van de Onderwijsinspectie. Zij hekelt de beeldvorming over de school die naar voren komt in het rapport dat woensdag verscheen. Het klopt, erkent het bestuur, dat sommige leerlingen er een jaar langer over doen om hun diploma te halen. Of dat ze gemiddeld een minder hoog eindexamencijfer halen. Maar dat is volgens haar verklaarbaar.