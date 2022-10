Instortingsgevaar hindert hulpdiensten bij grote woningbrand in Vught, bewoonster mogelijk nog binnen

“We hebben een sterk vermoeden dat de bewoonster van het pand nog in de woning is", zegt een woordvoerder van de politie. “Er heeft een hele forse brand gewoed. Door de bouwkundige staat kunnen we de woning niet in. We moeten zorgen dat de hulpdiensten veilig naar binnen kunnen.” De woordvoerder stelt dat ze ondanks de moeilijkheden alles in het werk stellen om te achterhalen waar de bewoonster is.