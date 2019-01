Interactieve D66-avond over 'positieve gezondheid’

VUGHT - D66 Vught presenteert dinsdag 8 januari tijdens een interactieve avond een startdocument over 'positieve gezondheid'. De partij wil het gedachtegoed van positieve gezondheid breed in Vught introduceren.

Met ‘positieve gezondheid’ bedoelt D66 het vermogen om te komen tot ontwikkeling van fysieke, sociale en mentale capaciteiten die leiden tot de basis voor geluk en welbevinden, bloei en veerkracht. ,,Kortweg: gezondheidsbeleid moet niet alleen gaan over beter worden of het voorkomen van ziek worden, maar is veel breder", aldus D66-raadslid Gemma Wiegant. ,,Er is niets mooiers dan gezond zijn, je gezond voelen en gezond blijven.”

Aanvullingen en suggesties

Namens de hele fractie heeft Wiegant het initiatief genomen en het startdocument Positieve Gezondheid opgesteld. Samen met inwoners van Vught, professionals als de GGD, de Vughtse politiek en belangengroepen wil zij komen tot een gedragen voorstel dat in 2019 ter besluitvorming aan de gemeenteraad aangeboden zal worden. Het startdocument is al te lezen op de website van D66 Vught. Aanvullingen en suggesties zijn tijdens de interactieve avond van 20.00 - 22.00 uur in het Vughtse raadhuis van Vught van harte welkom.

