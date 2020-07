Internationaal golftoernooi KLM Open in Cromvoirt gaat níet door

De recent verruimde Covid-19 maatregelen sluiten volgens organisator TIG Sports onvoldoende aan bij de specifieke eigenschappen en publieksbewegingen van een golftoernooi zoals het KLM Open. ,,Ondanks de versoepelde maatregelen moesten er zo veel aanpassingen worden gedaan om aan de RIVM-richtlijnen te kunnen voldoen, dat het binnen de nog beschikbare tijd en de gewenste ambitie, een onmogelijke opgave was om een aangepast KLM Open te organiseren”, aldus toernooidirecteur Daan Slooter. ,,Het is spijtig dat we de Nederlandse golfliefhebbers het sportieve hoogtepunt van de golfkalender dit jaar niet kunnen bieden, maar in het licht van wat er nu wereldwijd speelt, is het KLM Open ook niet het allerbelangrijkste.”

Volledig scherm v.l.n.r. KLM-directeur Harm Kreulen, Robert van der Wallen, eigenaar van Bernardus Golf en toernooidirecteur Daan Slooter. © © Ronald Speijer

De 101 ste editie van het KLM Open maakt onderdeel uit van de European Tour. Golffans moeten nu wachten tot 2021 voordat zij topgolfers van over de hele wereld op de nieuwe locatie in Cromvoirt actie kunnen zien.

50.000 bezoekers

Eerder werd nog geopperd het golftoernooi uit te stellen of in een afgeslankte vorm te laten plaatsvinden. Dat bleek toch niet mogelijk. Het evenement trekt jaarlijks ruim 50.000 bezoekers. Cromvoirtenaren maakten zich niet zo druk over het evenement. Er waren wel wat zorgen over het verkeer.

Harm Kreulen, directeur Nederland bij KLM, liet eerder weten dat het bekende golftoernooi van groot belang is voor KLM. ,,Het is wereldwijd het grootste evenement dat KLM sponsort en organiseert samen met TIG Sports.”

KLM weer in business

De komende editie had wat hem betreft een evenement kunnen zijn waarbij KLM had kunnen laten zien dat zij er weer is en de business weer heeft opgepakt. ,,Een uitgelezen plek om de banden met zakelijke relaties weer aan te halen, om samen de bedrijvigheid weer op te starten en de schouders er onder te zetten.”