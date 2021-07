Internationaal Vocalisten Concours Den Bosch komende jaren aangekleed met werk van studenten kunstacademie

Trein van Zomerthea­ter in Den Bosch dendert ook dit jaar door

16 juli DEN BOSCH - Het Zomertheater op de Pettelaarse Schans heeft ook dit jaar niet over belangstelling te klagen. Bijna alle voorstellingen zijn zowat uitverkocht. Is in Den Bosch Zuid dan de kip met het gouden ei neergestreken? Wel als het om het concept gaat. Zeker niet in financiële zin.