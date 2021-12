International Vocal Competition (IVC) 2022 begint met voorrondes in Den Bosch, Amsterdam, Monte-Carlo en Łódź

Internationale zangers en zangeressen kunnen zich vanaf dit moment inschrijven voor de 55ste editie van het IVC. Vanwege het internationale karakter is de naam Internationaal Vocalisten Concours losgelaten en vervangen door International Vocal Competition. De voorrondes lopen via YouTube of via live audities op locatie. En die locaties zijn tussen januari en april in Amsterdam, Monte-Carlo, het Poolse Łódź en Den Bosch.