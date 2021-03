Internationale dag tegen racisme: Wanneer winnen de druiven het van de bittere chocola?

Voor het gezamenlijke gebed wordt iedere bezoeker uitgenodigd om in z’n uppie een kleine rondgang te beleven. Met letterlijk en figuurlijk enkele ‘beproevingen’ onderweg. Een wijze tekst van de Amerikaanse mensenrechtenactivist Malcolm X trekt meteen de aandacht. De volgende halte is de vertoning van een fragment uit een documentaire Zwart als roet van Sunny Bergman. Het betreft een discriminatie-experiment dat er niet om liegt. „Moet je kijken, een witte en zwarte man zagen allebei een fietsslot door. De totaal verschillende reacties van omstanders spreken boekdelen. Van de zotte”, ventileert koster Erik van der Schans. „Het ergste is: discriminatie ligt overal op de loer, en dat terwijl we allemaal mensen zijn.”

Bittere chocola en zoete druiven

Verderop bevindt zich een schaal met stukjes bittere chocola, een rechtstreekse verwijzing naar de relatie die productie van de lekkernij vaak heeft met ‘slavenarbeid’. Een schril contrast met zoete druiven bij het Strümhlerorgel, die symbool staan voor vreugde, vruchtbaarheid en geduld. Natuurlijk, proeven mág. Dan is de tijd aangebroken voor het gebed, dat begeleid wordt door Franneke Hoeks en Ruud Stiemer. De een is pastor van de San Salvatorgemeenschap, de ander dominee van de Protestantse Gemeente.

Druk is het niet, so what? „Dat we beiden witte mensen zijn weerhoudt ons er niet van hier te staan. Heb al uw naasten lief, dat behoort de grondslag te zijn van ieders bestaan”, benadrukt Hoeks. Het voorlezen van de hartenkreten, die de bezoekers op een soort klaagmuur hebben geschreven, gebeurt hierna. „Ik betrap mezelf regelmatig op veroordelende gedachten over gekleurde mensen. Dan schrik ik van mezelf. Krijg ik dat ooit uit mezelf gebannen?”, staat er op een van de briefjes. Een goudeerlijke respons die voor menigeen confronterend is.