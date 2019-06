Internationale drugsbende opgerold in Limburg, link met vondst in Den Bosch

Waarom laten meeste Bossche cafébazen (nog) niks van WK voetbal in de zaak zien?

16:12 Wie donderdagmiddag de WK-wedstrijd van de Nederlandse voetbalvrouwen tegen Canada wil zien in een Bosch café moet zijn of haar best doen. Jan van Son, eigenaar van feestcafé De Carrousel (Karrenstraat), pakte twee jaar geleden flink uit tijdens het EK voetbal voor vrouwen. Bij de ingang hing een groot spandoek dat in de zaak alle wedstrijden van Oranje live te zien waren. En er werd getrakteerd. Want elk Nederlands doelpunt was goed voor een oranje borrel en er was korting op bier.