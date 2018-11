Internationale kunstgalerie opent in Den Bosch

Den Bosch krijgt de eerste Nederlandse vestiging van YellowKorner buiten de Randstad. Jansen: ,,Het concept past goed bij de stad. Ik vind Den Bosch een klassieke, chique stad, zonder dat het truttig is. En het viel mij op dat in de zomer de terrassen, zeker ‘s ochtends vroeg, nog drukker leken dan in Amsterdam.’’ De inrichting van de winkel wordt aangepast op de sfeer van de stad. In Den Haag is de winkel wat klassieker, in Rotterdam wat rauwer en meer industrieel. In Den Bosch zal het een warmere winkel en galerie worden dan in Rotterdam. Maar het concept is overal exact hetzelfde.’’