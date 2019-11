Intocht Den Bosch zowel grimmig als gezellig: één aanhouding voor gooien steen naar politiebus

video Twee autobran­den in Den Bosch: politie gaat uit van brandstich­ting

11:31 DEN BOSCH - In Den Bosch zijn in de nacht van zaterdag op zondag twee auto's uitgebrand. Dat gebeurde even na 2.00 uur aan de Hengmeng en nog geen twee uur later aan het Lennephof. In beide gevallen gaat de politie uit van brandstichting.