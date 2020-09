Inval bij Bossche schroothandelaar en collega; ‘Vermoedelijk valse facturen’

Veronique van Bree nieuwe directeur van Landgoed Huize Bergen en EIGENTIJD­SERF

13:23 VUGHT - Veronique van Bree is de nieuwe algemeen directeur van Joannes Hospitality en daarmee verantwoordelijk voor Landgoed Huize Bergen in Vught en EIGENTIJDSERF in Westelbeers. Ze volgt Marc van den Broek op. Die is in mei aangetreden als mede-directeur van Vakantieparken Libéma.