Investeerders zien toekomst in kleine huisjes bij zorgcentra: geld voor Butterfly Effect

Het Bossche Investerings Fonds (BFI) investeert nu in sociaal bedrijf Butterfly Effect. Butterfly Effect is ruim drie jaar geleden op het terrein van Cello De Binckhorst in Rosmalen gestart met drie tiny houses. Initiatiefnemer Stijn van Kreij, die als innovatie-expert onder andere heeft gewerkt bij Cello en het JBZ, wil zo een leefgemeenschap creëren waarin huurders zich willen inzetten voor de cliënten van de zorginstelling. Dat kan bij dagelijkse dingen of bij het organiseren van buurtactiviteiten om elkaar te ontmoeten. Van Kreij hoopt dat levendige, gezellige en zorgzame gemeenschappen ontstaat. Bovendien lost Butterfly twee problemen mede op: het tekort aan betaalbare woningen én het tekort aan handen in de zorg.