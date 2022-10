Inwoners Den Bosch zijn verkeershufters beu: ‘We komen zelf in actie’

Van 160.000 Bossche puzzelstuk­jes wonen er nu 22 aan de Zuiderpark­weg

DEN BOSCH - In het nieuwe hostel aan de Zuiderparkweg in Den Bosch zijn inmiddels 22 van de 30 studio’s bewoond. Buurtbewoners én leiding zijn tevreden over het eerste half jaar in het hostel dat nu officieel Zwanenhuis heet.

4 oktober