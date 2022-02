Inwoners van Kruisstraat en Rosmalen voeren actie voor veiligere straat: ‘Ik kon nog net op tijd achteruit springen’

Student Rody uit Hedel wint award voor voedselzui­nig­heid met Woester­zwam

HEDEL - Rody van den Heuvel uit Hedel, student Food Innovation aan de HAS Hogeschool in Den Bosch, heeft de Voedselzuinigheidsaward gewonnen. Hij bedacht hoe voetjes van oesterzwammen, nu een afvalproduct, beter gebruikt kunnen worden. Het resultaat is een vegetarische borrelworst met de stoere naam Woesterzwam. Van den Heuvel is daarmee de winnaar van de eerste Brabantse HBO Challenge Voedselverspilling.

17 februari