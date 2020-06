Inwoners zwaar gebukt onder drastische Bossche bezuinigingen

De bezuinigingen raken zo ongeveer alle inwoners van de gemeente (zie ook de feiten). Burgemeester en wethouders zaten donderdagmiddag dan ook gebroederlijk bij elkaar om aan te geven wáár de pijn zo ongeveer zit. Dat de toeristenbelasting in 2023 met 12,5 procent stijgt, merkt vooral de bezoeker aan Den Bosch. Maar: ,,We gaan minder bermen zaaien en minder aan het onderhoud van wegen doen’’, waarschuwde wethouder Mike van der Geld.

Geen geld tijdelijke woningen

,,We passen de tarieven voor het leerlingenvervoer aan’’, kondigde zijn collega Ufuk Kâhya aan. Wethouder Roy Geers: ,,We geven zelf geen geld meer voor de bouw van tijdelijke woningen, maar doen meer een beroep op corporaties en marktpartijen.’’ Burgemeester Jack Mikkers had een betere boodschap. ,,We gaan niet bezuinigen op veiligheid.’’

Duizelingwekkende cijfers

Het duizelde van de miljoenen bij de presentatie van de voorjaarsnota 2021 én de opsomming van de miljoenen die al uitgegeven zijn aan corona én de miljoenen die voor corona nog nodig zijn. Volgens wethouder Jan Hoskam van Financiën komt het grofweg op de volgende cijfers neer: er gaat de komende jaren 5,6 miljoen euro structureel bezuinigd worden en 6,6 miljoen euro incidenteel.

Bezuinigingen

Een greep uit de bezuinigingen van de komende jaren, boven de 100.000 euro: Verhoging leges horeca- en evenementenvergunning: 100.000 Gezondheidszorg: 400.000 Leerlingenvervoer: 180.000 Ecologisch beheer: 100.000 Onderhoud, inrichting en reiniging groen en recreatie: 355.000 Onderhoud wegen: 133.000 Afschaffen jeugdsportsubsidie: 160.000 Milieubeheer: 184.000 Economische ontwikkeling: 455.300 Afschaffen bijzondere bijstand voor sociale activiteiten: 110.000

Nóg eens 15 miljoen

Bezuinigingen van ruim vier miljoen euro waren vorig jaar al aangekondigd. Maar dat was dus vóór het corona-tijdperk, dat ook nog eens voor miljoenen aan extra uitgaven en misgelopen inkomsten heeft gezorgd en nóg gaat zorgen. En dat is volgens Hoskam niet helemaal, tot lastig in te schatten. ,,Wij zijn aan corona dit jaar al zeker vijftien miljoen euro kwijt. We missen bijvoorbeeld tot en met augustus alleen al acht miljoen aan parkeerinkomsten.’’ Het is nog niet duidelijk hoeveel het Rijk hierin bijspringt.

Uitkeringen en bijstand

Dan is er nog de categorie coronakosten die dus zéker nog bovenop die vijftien miljoen euro komen, maar nog niet bekend is hoe hoog die post op gaat lopen. De inschatting is dat er dit jaar nog eens vijftien miljoen euro meer uitgegeven moet worden en volgend jaar ruim 2,6 miljoen euro. Hoskam: ,,Dan gaat het vooral om ww-uitkeringen en bijstand, het mislopen van parkeerinkomsten na augustus en het niet kunnen innen van rekeningen.’’

Psychische problemen

En dan is er nog de categorie 'helemaal nog niet in te schatten corona-kosten'. Want wat gebeurt er als door de crisis een nog onbekend (groot) aantal inwoners een beroep doen op onder meer de armoedebestrijding, schulddienstverlening en uitkeringen levensonderhoud en bedrijfskrediet? Of de vraag naar meer jeugdhulp door psychische problemen door corona? Bovendien is het onzeker hoeveel het Rijk bijdraagt aan de extra voor de GGD. Totaal onbekend dus.

Bodem van de spaarpot