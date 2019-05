Inzameling tweedehands fietsen voor kinderen die leven in armoede

Filmcafé met Rolf te Booij in de Verkadefa­briek

12:18 DEN BOSCH - Tijdens het tweede filmcafé van dit seizoen in de Clubzaal van de Bossche Verkadefabriek gaat het op 29 mei vanaf 19.30 tot 23.00 uur over het belang van de Art Department in film Aandacht voor de filmcrew die verantwoordelijk is voor onder meer exterieurs, interieurs, aankleding, decors en locaties.