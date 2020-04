Is de nieuwe minister-president van de Oeteldonksche Club van 1882 niet grappig genoeg?

In alle eerlijkheid: het maakt mij niet veel uit of de minister-president een man of een vrouw is. Als hij/zij goed genoeg is, waarom niet? Helaas blijkt dat in 2020 nog steeds niet altijd hét criterium te zijn. Maar in dit geval: hulde voor de leden van de vertrouwenscommissie van de Oeteldonksche Club! Want zij schuiven Maas naar voren als opvolger van minister-president Sander van de Gevel. Het Boerenparrelement moet nog wel akkoord gaan, maar dat lijkt mij een formaliteit.