Is de opvolger van De Heer Kocken opgestaan? Vigor vult culinair gat op, met sterrenkok aan het roer

Voormalig Satudarah-president uit Den Bosch cel in voor afpersen van ontslagen lid

18:06 DEN BOSCH - Een man (42) uit Den Bosch moet 22 maanden de cel in voor het afpersen van een ontslagen lid van Satudarah. De Bosschenaar was in het verleden president van een chapter van de motorclub in Zuid-Nederland. Het slachtoffer zou gedwongen zijn onder meer zijn Ducati-motor af te staan.