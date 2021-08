Is de regen een zegen voor kleine musea? ‘Het begint weer een beetje aan te trekken’

In een onbekende Reit vindt de buurt zich in de rust: ‘Goh, wat is het hier veranderd!’

8:32 DEN BOSCH - Met de sociale contacten is niets mis, niet alle mensen voelen zich er veilig en aan duurzaamheid wordt niet veel gedaan. De Reit is volgens de gemeente een gemiddelde buurt in Den Bosch. Een kijkje in een als-je-er-niet-hoeft-te-zijn-buurt-kom-je-er-ook-niet. ,,Wij wilden niet weg hier. Een gezellige en rustige buurt.’’