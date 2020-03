Is de wijk Baarzen/Vughtse Hoeven nu ‘vogelvrij’ voor huisjesmelkers?

De woning waar het om gaat, is Walstrostraat nummer 15. Het huis stond eind vorig jaar te koop voor 335.000 euro en is 17 januari verkocht. De nieuwe eigenaar wil in de woning zeven kamers realiseren voor tien tot twaalf personen. ,,Voor de Walstrostraat geldt het bestemmingsplan ‘De Baarzen-Vughtse Hoeven’ dat door de gemeenteraad is vastgesteld”, licht een gemeentewoordvoerder toe. ,,Het plan maakt voor wat betreft woningen géén onderscheid tussen bewoning door één huishouden of kamerbewoning. Kamerbewoning is dus toegestaan.”