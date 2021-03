Is dit de Onderwijsboulevard van de toekomst? Auto is welkom, maar wel als gast

OVERLAST Camera's en palen in de Hinthamer­straat? Eerst zijn hardrij­ders in de Sint Jo­sephstraat aan de beurt

9 maart DEN BOSCH - Bieden cameratoezicht en op afstand bedienbare palen uitkomst als aanpak van de verkeersoverlast in de Hinthamerstraat en omgeving? Volgens een eerste schatting kost dat een miljoen euro. Het lijkt de gemeente wel iets. Maar na een vorig jaar gehouden experiment in deze straat duurt het nog een tijdje voordat het duidelijk is. De hardrijders in de Sint Josephstraat zijn eerder aan de beurt.