Is een mobiel concert de komende tijd dé oplossing voor de evenementenbranche?

DEN BOSCH - De evenementenbranche zit al bijna drie maanden met de handen in het haar vanwege alle restricties. Toch verschijnen zoetjesaan weer wat lichtpuntjes aan de horizon. Wat te denken van de mogelijkheid een (kleinschalig) event onder te brengen in een pop-up venue die coronaproof is? Een Utrechts bedrijf met een identieke naam lichtte in Engelen tijdens een testcase alvast een tipje van de sluier op over wat er zoal mogelijk is op dit gebied.

Direct bij binnenkomst in het bedrijfspand van ConExpo gelden de gangbare coronamaatregelen, waaronder het desinfecteren van de handen. Even verderop betreedt de bezoeker een vrij chique aangeklede ruimte van tien bij vijftien meter. Op de grond liggen tapijttegels en rondom de gehele entourage die tevens voorzien is van een bar hangen dikke gordijnen.

Mobiel concert

Er is ook een podium aanwezig. "Dit mobiele en multifunctionele pop-up concept biedt -gekeken naar de tafelindeling- plaats aan maximaal dertig personen. De afstand van anderhalve meter wordt ruimschoots gerespecteerd. Het is een kant-en-klaar model dat in meerdere varianten en kleuren, al dan niet geïllustreerd door logo's, realiseerbaar is. En niet onbelangrijk: de capaciteit kan makkelijk worden opgeschaald naar bijvoorbeeld honderd personen, afhankelijk van de richtlijnen van het RIVM", vertelt bedenker en projectmanager Robert Kroes.

Volledig scherm Afte party met onder andere saxofonist Jan van Oort © Chris Korsten

"We dragen zorg voor álle randvoorwaarden als het gaat om het organiseren van events, met inbegrip van bedrijfspresentaties. Denk aan het transport van de pop-up venue, de op- en afbouw die overigens niet veel tijd in beslag nemen, en de techniek en de aankleding", verduidelijkt Kroes. Het geheel kan zelfs dienst doen als skybox bij sportwedstrijden. "Stel je voor: PSV speelt thuis tegen FC.Groningen. Dan kunnen wij ervoor zorgen dat dit concept gelanceerd wordt in Groningen, waar het dienst kan doen als een veredelde 'Snack Tribune'. Een interessant gegeven is dat we van Fox Sports de uitzendrechten hebben bemachtigd. Hoe mooi is het om dan ter plekke ook nog te beschikken over een levensechte commentator. Hier naast me staat er eentje."

Hij wijst naar 'freelancer' Edward van Cuilenborg, in het verleden onder meer werkzaam voor Studio Sport en Eurosport. Als een soort voorproefje krijgen de aanwezigen, veelal ondernemers in de branche, fragmenten van een eredivisiewedstrijd voorgeschoteld. "Qua beleving ervaar ik nauwelijks verschillen met de tijd vóór corona. Ik word automatisch meegezogen in deze natuurgetrouwe setting", aldus ondernemer Marlou Visser.

Optredens van goochelaar Louis Bearts, jongleur Marco Bonisimo, zanger Lou Prince en saxofonist Jan van Oort maken de testcase compleet.