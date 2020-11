Is er een politieke aardverschuiving op komst in Vught? D66 lijkt grote winnaar

Diamanten geluk in Den Bosch

17 november DEN BOSCH - De eerste ontmoeting tussen Frans en Henny Verstappen - Overdevest vond ruim 66 jaar geleden plaats. Dat gebeurde tijdens het werk van Frans in Scheveningen. Een klik zal er zeker geweest zijn, maar voordat er werkelijk een romance ontstond, moest Frans zijn diensttijd vervullen en werd Henny naar Zwitserland gestuurd om daar te gaan werken. Pas vier jaar later komen de twee via een broer van Henny weer met elkaar in contact. En dan is er eindelijk ruimte voor een vonkje, dat langzaam maar zeker uitbloeit in een huwelijk.