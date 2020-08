Is er met Pannenkoekengoed eindelijk weer een pannenkoekenrestaurant in Den Bosch, fietst corona er tussendoor

DEN BOSCH - Café-zaal Schutterswelvaren in Orthen is weer in bedrijf, maar dan als pannenkoekenrestaurant. Iets wat in Den Bosch al een tijdlang niet te vinden was. ,,Wij zouden in april openen, maar dat werd noodgedwongen juni. Toch hebben we eigenlijk geen last van corona.’’

De koeienstal is niet ver weg in restaurant Pannenkoekengoed in Orthen dat midden in de coronacrisis opende. Emmers waar kalfjes uit gedronken hebben hangen ondersteboven aan het plafond, omgebouwd tot lamp. Net als verschillende melkstellen waar ledverlichting in is gemaakt. En van de schotten van de ligboxen zijn tafelbladen gemaakt.

Het zijn stille verwijzingen naar Boerengoed, een voormalige veehouderij in Enspijk waar nu bruiloften, boerengolf en barbecue-arrangementen worden georganiseerd. De eigenaren Fredie en Marion van Asch kochten in het najaar van 2019 het pand van café-zaal Schutterswelvaren. Bij velen bekend vanwege een bruiloft, koffietafel, receptie, cd-presentatie of communiefeest.

Op leeftijd en geen opvolger

De vorige eigenaren Diny van Esch en Willy Meulenbroek waren op leeftijd toen ze er begin vorig jaar mee stopten en zij hadden geen opvolger. ,,Toen is het eerst nog door iemand gekocht die op die locatie woningen wilde bouwen, maar dat kwam niet rond. Vervolgens hebben Fredie en Marion het gekocht’’, zegt Victor van Loon (40), broer van Marion van Asch en uitbater van het pannenkoekenrestaurant.

,,Ja, het is geen pannenkoekenhuis’’, benadrukt hij. ,,Het verschil is dat een pannenhoekenhuis echt gericht is op kinderen. Wij richten ons op een heel breed publiek. We hebben bijvoorbeeld briljante wijnen.’’

Van Loon is - op een uitstapje in de sales na - een echte horecaman. Hij werkte eerder in Amsterdam en bij verschillende zaken in de Korte Putstraat en bij Nul73. ,,Een pannenkoekenrestaurant was er inderdaad niet meer in Den Bosch. Er heeft er heel lang een op de markt gezeten en later eentje aan de Brede Haven.’’

,,Het was best even zoeken naar een locatie in Den Bosch. In het centrum ga je niet zo gauw een pannenkoek eten en daarbuiten zijn de mogelijkheden beperkt.’’

Van 120 naar 90 coronaproof-zitplaatsen

Normaal gesproken passen er in het vroegere café-gedeelte en de zaal 120 pannenkoekenliefhebbers. Nu met het nieuwe normaal op 1,5 meter afstand zijn dat er volgens Van Loon 90. ,,Plus 80 mensen buiten. We hebben met toestemming een extra terras op onze parkeerplaats gemaakt.’’

In de wintermaanden is er flink verbouwd in voormalig Schutterswelvaren. Behalve met elementen uit de stal zijn het vroegere café en de zaal - het café is in 1900 gebouwd - in huiselijk boerenblauw-grijs gestoken, afgewisseld met kleurrijke bloemenpanelen. ,,Er moest heel veel gebeuren.’’

Wat dat betreft kwam het nog niet zo heel slecht uit dat corona er tussendoor fietste. ,,We zouden aanvankelijk open gaan in april, maar dat werd 3 juni. We hebben eigenlijk geen last van corona. Onze kosten zoals personeelskosten waren voor de opening nog laag en toen we eenmaal open waren, wisten de gasten ons goed te vinden. Daar zijn we heel blij mee.’’