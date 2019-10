Is het 17e-eeuwse pand van The Shoege helemaal ‘ontsierd’, of juist mooier dan ooit?

Ma 7 okt. Met de komst van restaurant The Shoege ziet het middeleeuwse pand aan de Snellestraat er ‘misschien wel beter uit dan ooit’, volgens de eigenaar. Dat terwijl het Bosch Belang juist spreekt van ontsierende gaten en bouten in de muur van een rijksmonument.

Door Bart Gotink

Fractievoorzitter van Bosch Belang Paul van der Krabben heeft vragen gesteld over het pand omdat de huidige eigenaren volgens hem ‘kennelijk minder sjoege hebben van het beheren van een monumentaal pand’. ,,Recent zijn drie parasols via stalen bouten aan de voet verankerd in de muurstenen van dit rijksmonument. Ook zijn opvallende, ontsierende gaten in de voorgevel waarneembaar boven de voordeur”, stelt de raadsfractie vast in vragen aan B en W. Bosch Belang wil dat het stadsbestuur actie onderneemt zodat ‘ook dit beeldbepalende pand in een van de leukste straatjes van de stad op de juiste wijze wordt beheerd en onderhouden’.

Bar in The Shoege.

‘Zo is het pand toch veel mooier?’

Maar dat is helemaal niet nodig, aldus een licht geïrriteerde Frank Suijkerbuijk, eigenaar van restaurant The Shoege. ,,Het pand is juist al veel mooier gemaakt sinds wij er als nieuwe ondernemers in zitten. Zo is alles in authentieke kleuren overgeschilderd, uiteraard in overleg met de gemeente.”

Grote krijtborden, prikkabels, metalen steunen en haken en bouten die aan de muur bevestigd waren, zijn weer van de gevel van het pand uit de 17e eeuw gehaald. Op verzoek van de gemeente worden de overige lichtarmaturen nog verwijderd, vertelt Suijkerbuijk. ,,Dit is namelijk al jarenlang een doorn in het oog van de gemeente. En ja, dan blijven er dus wel gaten over. Maar zo is het pand wel mooier. En ik kan daar verder toch niks aan doen?”

Parasols bij The Shoege: Ontsiering van de gevel, aldus Bosch Belang

‘Zelfs kleur van parasols gaat in overleg’

En die drie nieuwe parasols die er pas een kleine week staan, zitten inderdaad met twee bouten in de muur vast, en wel nabij de grond. Suijkerbuijk: ,,Als dat niet mag, bedenken we een andere constructie. Maar daarover zijn we pas net in gesprek met de gemeente. We weten dus nog helemaal niet of dit mag. Zelfs de kleur van de parasols is in overleg met de gemeente gegaan.”

Dan blijft vooral over dat Suijkerbuijk het ‘jammer’ vindt dat het Bosch Belang zich niet ‘eerst beter heeft laten informeren’, maar dat er direct vragen zijn gesteld. ,,Wij proberen echt aan alle regels te voldoen, zeker omdat het om zo’n oud en monumentaal pand gaat. Maar veel van de klachten die hier genoemd worden, zaten er zeker ook al bij de vorige eigenaren.”

The Shoege ontvangt ook gasten op de eerste etage.