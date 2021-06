Is het een fiets? Is het een brommer? Nee, het is een speed pedelec!

Voice Senior-win­naar Jimi Bellmartin uit Vught overleden: ‘Hij was soul in alle opzichten’

28 mei Soulzanger Jimi Bellmartin uit Vught is vrijdagochtend om 03.30 uur na een kort ziekbed op 72-jarige leeftijd overleden. Dat bevestigt zijn management. Wat hem precies mankeerde, is niet duidelijk. Bellmartin - volledige naam Jimi Silawanebessy - was de eerste winnaar van het RTL-programma The Voice Senior.