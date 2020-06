Is het geheime wapen tegen de ellendige ‘jeukrups’ simpeler dan gedacht? Den Bosch hoopt van wel

Groot windmolen­park in de Rosmalense en Nulandse polder nog geen zekerheid­je

8:48 DEN BOSCH - Een groot windmolenpark in de Rosmalense en Nulandse polder waar ruimte zou zijn voor vijftig tot zestig reuzen? Het is nog maar zéér de vraag of dat er van gaat komen. In de Bossche gemeenteraad is daar nu (nog) geen meerderheid voor te vinden. Daarbij speelt de fractie van Rosmalens Belang een cruciale rol. Die partij is tegen een grootschalig windmolenpark, maar het blijft ook onduidelijk wát voor Rosmalens Belang grootschalig is.