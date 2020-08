Is het na de Bossche Zomer tijd voor de Bossche Herfst?

Met de kennis van nu is het leuk om artikelen van onze krant te lezen in aanloop naar de Bossche Zomer. ‘Toch kermis in Den Bosch? Ideeën voor Reuzenrad op Pettelaarse Schans en poffertjeskraam bij IJzeren Vrouw’, is bijvoorbeeld zo'n stuk. Een reuzenrad op de Pettelaarse Schans? Dat leek onmogelijk. Maar het kwam er toch. Een heus Smakenrad. En hoewel het rad een weekje stil heeft moeten staan, is het een succes noemen. En die kermis? Die kwam er ook, bij de Brabanthallen. En ook daar komen duizenden mensen op af. Zelf ben ik er ook geweest. Het kostte me slechts tien euro om een echte Ernie-pop te winnen... Alleen de poffertjeskraam bij de IJzeren Vrouw heb ik even gemist. Maar dat kan ook aan mij liggen.