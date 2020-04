Is Vught wel zuinig genoeg op haar ‘schatten’ in de grond?

VUGHT - Zijn er in Vught 'schatten’ verloren gegaan omdat er te weinig aandacht was voor archeologie? Volgens Eugene Ball en Antoinette Huijbers van BAAC archeologie kampt de gemeente in ieder geval met een fikse achterstand op dit gebied.

In een recent verschenen uitgave van de Schatten van Vught - een tijdschrift van de stichting Erfgoed Vught - doen de deskundigen een boekje open over de gemeente. Uit een onderzoek zou blijken dat ‘Fughte’ behoort tot de Oost-Brabantse gemeenten waar in de periode 1997-2014 het minste gravende archeologisch onderzoek is uitgevoerd.

Zo vond er bijvoorbeeld geen adequaat onderzoek plaats voorafgaand aan de bouw van het Marktveld en Vughtse Hart en zijn daar mogelijk waardevolle vondsten verloren gegaan. Opmerkelijk, stelt BAAC omdat Vught wel degelijk waardevol is. Dat blijkt uit recente opgravingen aan het Maurickplein, Isabellaveld en Spreeuwenburg.

Henk Smeets, voorzitter van het Vughts Museum, is ontevreden over de gemeentelijke aanpak in voorbije jaren máár tevreden over de laatste jaren. Toch maakt hij zich zorgen over projecten die er aan zitten te komen. ,,Met name die al vertraging hebben opgelopen en nu onder tijdsdruk komen te staan”, zegt hij. ,,Iedereen hoopt dat de gemeente en andere plannenmakers op de ingeslagen weg door zullen gaan nu grote projecten aanstaande zijn: de aanpak van het spoor, de N65, Rozenoord en de vervanging van de Marktveldpassage. Gezorgd moet worden dat archeologisch onderzoek op tijd wordt ingepland, om te voorkomen dat in een later stadium werkzaamheden moeten worden stilgelegd.”

Ook Wim Kievits, voorzitter van de werkgroep archeologie Vught, is waakzaam. ,,Wij zullen ervoor moeten zorgen dat iedereen voldoende aandacht geeft aan archeologie. Archeologie ‘werkt’ alleen als iedereen alert is en waarde hecht aan het cultuurhistorisch bezit. Het ambtelijk apparaat én de bevolking. Het zijn uiterst belangrijke elementen waardoor je je verbonden voelt met een gemeente.”

De gemeente beaamt dat archeologie in het verleden bij bepaalde ontwikkelingen niet altijd de aandacht heeft gekregen die het verdient. ,,Vooral de laatste coalities hebben het beleid op dit gebied vorm en inhoud gegeven en de kwaliteit van het archeologisch onderzoek enorm verbeterd”, aldus wethouder Peter Pennings. ,,Vught heeft begin dit jaar een opdracht gegeven aan BAAC voor het opstellen van een Paraplu Bestemmingsplan Archeologie inclusief beleid. In dit bestemmingsplan komt te staan hoe hier de archeologie in Vught beschermd moet worden.”

Marktveldpassage

Over de nieuwbouw ‘Marktveldpassage’ zegt de wethouder: ,,Op dit moment zijn we bezig om samen met de ontwikkelaar te kijken hoe we archeologisch onderzoek kunnen inpassen in de werkzaamheden ontwikkeling Marktveldpassage.”