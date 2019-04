Isabella Groep start binnenkort met bouw van vijftien kantoorunits op Fort Isabella in Vught

De zoektocht naar een partner/investeerder leidde tot enige vertraging van de herontwikkeling van Fort Isabella in Vught maar inmiddels staan alle seinen op groen. Het ontwerpteam is met MTD Landschapsarchitecten, Hilberinkbosch Architecten en WakkerArchitecten compleet en ook aannemersbedrijven Wijnen en De Bonth van Hulten staan in de startblokken. ,,We zijn klaar om aan het grote werk te beginnen”, aldus initiatiefnemer Tjeerd Saatrube die samen met Olivier Koning de Isabella Groep vormt. ,,We wilden geen concessies doen aan ons plan. We hebben de volgorde wat omgegooid en staan nu zelf aan de lat voor de financiering en dat is best ambitieus.”