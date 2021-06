Islamitische begraafplaats gevraagd voor eeuwige rust in Den Bosch, ‘Naar Marokko om begrafenis hier te regelen’

Basketbal­win­kel Burned Sports maakt doorstart na faillisse­ment: ‘Tijd voor een frisse start’

3 juni DEN BOSCH - Burned Sports heeft een doorstart gemaakt in Den Bosch. Het basketbalmerk, dat op een gegeven moment drie vestigingen had in Nederland, vroeg in april faillissement aan. Eigenaar Floris de Jongh hield de moed erin en opende in mei weer de deuren.