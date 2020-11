Isolatiefolie, tochtstrips of een douchekop? Den Bosch geeft een waardebon aan eigenaren van woningen van vóór 1978

FC Den Bosch-supporter is toch aanwezig op uit-shirt zonder reclame in Deventer

15 november DEN BOSCH/DEVENTER - De stadions zijn voor voetbalsupporters tijdelijk verboden terrein. Een groot gemis, ervaren ook de fans van FC Den Bosch. En als dan ook nog een beladen duel op het affiche prijkt, wordt het allemaal nóg erger. Om supporters mentaal bij te staan reikten twee belangrijke sponsoren in de aanloop van het uitduel tegen Go Ahead Eagles een symbolische oplossing aan, zodat de fans tóch in Deventer van de 'partij' konden zijn.