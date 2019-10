Isoleercel voor verstoorders dodenherdenking Vught terecht volgens minister Dekker: ‘procedure bij één gedetineerde onzorgvuldig’

VUGHT - De vijf gedetineerden die zaterdag 4 mei de dodenherdenking bij de fusilladeplaats in Vught verstoorden, zijn volgens minister Sander Dekker terecht in de isoleercel gezet maar bij één van hen deugde de procedure niet.

De vijf gedetineerden schreeuwden vanuit de naastgelegen gevangenis ‘Allahu Akbar’. Dat leidde tot veel ophef. In een brief aan de Tweede Kamer laat Dekker vandaag weten dat bij één van de gedetineerden de procedure voor de zware maatregel, die aan strikte regels is onderworpen, onzorgvuldig is doorlopen. Dit leidde tot een vergoeding voor de bajesklant van twee keer 13,50 euro. ‘Hiervoor heb ik aandacht gevraagd bij de directie van de Dienst Justitiële Inrichtingen', schrijft Dekker.

Administratieve tekortkomingen

Volgens de minister gaat het om administratieve tekortkomingen. ‘Deze gedetineerde had op 5 mei een beschikking moeten krijgen waarin de maatregel aan hem werd aangekondigd. Deze is te laat uitgereikt. Daarnaast moet ook nog een formele beschikking worden overhandigd, die door de directeur is ondertekend. In de stukken die in het kader van de bezwaarprocedure zijn aangeleverd bij de commissie van toezicht van de PI zat echter een beschikking die niet was ondertekend door de directeur', aldus Dekker.

Genoegdoening